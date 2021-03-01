Офисы, как жесткая привязка к пространству, умирают, а управление территориями будет происходить более гибко. Таким образом, роль государства будет сводиться к набору сервисов.

Об этом сказал футуролог Андрей Длигач в программе “Романенко Беседы”.

“Офисы умирают, но не как офисы, а как жесткие пространства, жесткая привязка. Оно все будет более гибким. И так выстраиваются и общества. Так будет управление и территориями происходить… Роль государства меняется. Государство становится скорее арбитром правил и набором сервисов. Сейчас нет, в том то и дело, что и в Украине, да и в мире, нужно радикально менять понятие государства. И Amazon со своими правилами игры - он совсем другой. А следующее за ним - то, что будет, модели типа Пейрис, какие-то распределенные модели или модели крафтовых сетей - там вообще другая логика управления. Распределенная. Будет ли это искусственный интеллект, киберократия, который задает правила - когда-нибудь да, но не в ближайшее двадцатилетие”, - сказал Андрей Длигач.

Он отметил, что пока еще человек будет играть доминирующую роль.

“Но не человек, как суверен, лидер и однозначный управляющий в иерархии, а скорее группа людей, которые договариваются о правилах игры, задают эти правила игры. И в Украине должны появится эти Founding Fathers с новыми правилами. Я боюсь, не боюсь, вернее, а пока вижу, что в этой вот когорте людей, которые зададут новые правила игры - будет нынешний крупный бизнес и условно прогрессивный бизнес. В диапазоне от Павла Вржеща до Игоря Лиски. То есть, разные люди совершенно. Вот примерно так”, - добавил футуролог.

Напомним, как сообщала Politeka, Толкачев отметил, что Украина сможет стать лучше, если поборет инфантильность и начнет работать.

Также Politeka сообщала, что по мнению футуролога, мировой экономический кризис начался в 2020 году и до сих пор не закончился.