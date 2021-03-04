Продолжается борьба за избрание ректора КНУ имени Тараса Шевченко

Сегодня самую активную и самую грязную кампанию ведет группа правоохранителей и семьи Стефанчуков, которые хотят поставить своих людей не только выше указанного учебного заведения, но и ряда других вузов. Их мало интересует качество образования, профессионализм и патриотизм выпускников. Их интересуют остатки земли и недвижимости в городе Киеве, пишет Politrada.

Еще во времена Омельченко, Черновецкого и Кличко практически все свободные земли были проданы или отданы в аренду. Фактически свободные территории остались только в системе высших учебных заведений. Учитывая это, одним из кандидатов, который по их мнению, позволит реализовать их замыслы является проректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров. Он уже баллотировался на предыдущих выборах ректора, но так и не смог набрать необходимое количество голосов, поэтому Стефанчуки убедили Зеленского внести правки в Закон «О высшем образовании», которые были недавно проголосованы в Верховной Раде. В соответствии с правками ректором вуза становится тот кандидат, который набрал не абсолютное (как раньше), а относительное большинство голосов без привязки к явке.

В подтверждение того, что де-факто Стефанчуки уже руководят университетом Шевченко есть информация о том, что жена Стефанчука младшего, депутата Оксана Музыка-Стефанчук стала заведующей кафедрой Финансового права, зато руководство университета уволило заслуженного специалиста, авторитетного и профессионального человека. Жена вице-спикера Стефанчука стала профессором на юридическом факультете. Но для них влиять на кадровые назначения недостаточно, поэтому есть подозрение, что они убеждают Офис Президента в том, что Владимир Бугров будет вести пропрезидентскую политику, а на самом деле среди договоренностей является согласие этого «будущего» ректора отдать близким к Стефанчукам землю и помещения оптико-механического профессионального колледжа. Он находится в центре города и на него охотятся уже давно.

Также известно, что команда Стефанчуков обеспокоена, поскольку появился серьезный конкурент, который имеет значительный авторитет и уважение в университете, поэтому помимо лоббирования самого Бугрова, им также важна кампания дискредитации оппонента. По информации, которую мы имеем, антипіаром будет заниматься команда Дубинского, которая пообещала снять серию фильмов о других «преступных кандидатов» и «единого подходящего» - Бугрова. Следует добавить, что в случае победы он будет единственным ректором с научной степенью «кандидат наук».

Напомним, что 17 марта состоятся выборы и мы будем пристально наблюдать, удастся ли им превратить университет университет имени Шевченко на Стефанчуков.