Каким образом радиационное загрязнение на Донбассе может сказаться на соседних странах?
Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает основательница ОО «Мощные экосистемы будущего» Юлия Домбовская.
«Радиационное загрязнение распространяется по воде, и с канализационными водами идёт в реки. В Крыму такая же ситуация, так что загрязнение пойдёт в Чёрное море. К сожалению, за последние сорок лет никто в этой области ничего толком не сделал. Поэтому было бы хорошо предугадать развитие ситуации. Очень важно организовать мониторинговую систему и отслеживать экологическую ситуацию», - говорит она.
По словам Домбовской, «Мощные экосистемы будущего» не сотрудничают с определёнными государственными органами, но тесно общаются с учёными и общественностью, ведут переговоры с целью предотвратить экологическую катастрофу. Сейчас идёт работа над проектом очищения воды, которым будут заниматься роботы.
«Этот проект был создан детьми. Важно поддерживать детские стартапы, чтобы показать, на что мы способны», - отмечает Юлия Домбовская.
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Ранее, как сообщает Politeka, она заявила, что Украина не может контролировать экологическую ситуацию на восточных оккупированных территориях.
Также давался комментарий относительно того, для чего в Украине предназначены экологические проекты власти.