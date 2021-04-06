Каким образом радиационное загрязнение на Донбассе может сказаться на соседних странах?

Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает основательница ОО «Мощные экосистемы будущего» Юлия Домбовская.

«Радиационное загрязнение распространяется по воде, и с канализационными водами идёт в реки. В Крыму такая же ситуация, так что загрязнение пойдёт в Чёрное море. К сожалению, за последние сорок лет никто в этой области ничего толком не сделал. Поэтому было бы хорошо предугадать развитие ситуации. Очень важно организовать мониторинговую систему и отслеживать экологическую ситуацию», - говорит она.

По словам Домбовской, «Мощные экосистемы будущего» не сотрудничают с определёнными государственными органами, но тесно общаются с учёными и общественностью, ведут переговоры с целью предотвратить экологическую катастрофу. Сейчас идёт работа над проектом очищения воды, которым будут заниматься роботы.

«Этот проект был создан детьми. Важно поддерживать детские стартапы, чтобы показать, на что мы способны», - отмечает Юлия Домбовская.

Ранее, как сообщает Politeka, она заявила, что Украина не может контролировать экологическую ситуацию на восточных оккупированных территориях.

Также давался комментарий относительно того, для чего в Украине предназначены экологические проекты власти.