Экс-председатель правления УЗ Владимир Жмак 31 марта подал иск в Хозяйственный суд Киева к Кабинету министров и Укрзалізниці с требованием признать незаконными решение набсовета УЗ и распоряжение правительства об его увольнении из компании.
Как сообщается на сайте Mintrans, об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра судебных решений и онлайн-ресурса «Судова влада України».
Также Владимир Жмак потребовал признать незаконным распоряжение Кабмина о назначении вр.и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрыка.
Пока что неизвестно когда именно состоится рассмотрение иска по существу.
Напомним, 17 марта Наблюдательный совет "Укрзализныця", крайне скоропостижно и немотивированно, убедил Кабинет министров уволить председателя правления компании Владимира Жмака. Топ-менеджер работал на должности чуть более полугода. За это время компания ликвидировала дефицит локомотивной тяги, нарастила долю УЗ в перевозках на рынке с 19% до 24%, доходы компании увеличились за счет роста загрузки ее вагонного парка.
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Как известно, "Укрзализныця" в рамках реформирования структуры компаний заявила о создании отдельной бизнес-вертикали грузовых перевозок, используя опыт развитых стран мира. Соответствующее решение поддержало Министерство инфраструктуры. Однако неожиданно решение заблокировал Наблюдательный совет компании. При этом глава Наблюдательного совета Шевки Анджунер фигурирует в пояснительной записке в созданной Верховной Радой Украины ТСК как один из виновников критического финансового положения компании.
Ранее эксперт рынка, член комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Юрий Щуклин высказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", что факт увольнения Владимира Жмака с должности главы АО "Укрзализныця" (УЗ), а также цель его увольнения и ,особенно, метод, которым это было достигнуто, может негативно повлиять на рынок.