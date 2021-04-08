Украинцы за невозможность договориться между собой попадут под внешнее управление страной. Внутренние ссоры украинских политиков не дают возможности для развития государства. И как следствие, когда все заняты внутренними ссорами, то остается только вопрос времени, когда прейдет внешний оккупант, который начнет твои проблемы использовать в свою пользу, а потом тебя вмонтирует в свой «организм». Об этом рассказал Олесь Доний, журналист, политик, общественный деятель в программе «Романенко беседы» на Youtube.

«У меня есть собственная концепция, которую я попытался отработать в программе - «25 ступеней к общественному счастью», и там один из пунктов - учись системности. Когда мне говорят, что у тебя нет вопроса государства в этой программе, то системность это не только умение строить государство, хоть это и самая большая система. Действительно, у нас есть проблема с государствостроением, это может быть обусловлено тем, что Украина не имела длительное время персональной государственности, а была вовлечена в тот или иной проект», - рассказал политик.

Доний сказал, что украинцы далеко не всегда носились с идеей украинской государственности - это нужно понимать, это не было мечтой всех времен и народов. Поэтому участвовали в различных проектах, в частности и ​​имперских, наших соседей. Но собственной системной деятельности был брак. Эта проблема связана с воспитанием, привычками, умениями, обучением, а государство - это уже следующий этап.

«На данный момент систему в Украине построили олигархи, они неправедные, монопольные, они контрпродуктивны с точки зрения экономического прогресса и мирового, но это система. Следует научиться строить контрсистему и все. Но посмотрите, даже Майдан, с которым мы носимся постоянно как с последним примером народного героического взрыва, что действительно и было, но это был одноразовый взрыв и даже там не было системной деятельности», - объяснил политик.

Доний рассказал, что многие говорят, что на Майдане победила сцена Майдана, а не Майдан. Почему не были способны самоорганизоваться, в чем причина? Затем выяснилось, что внутренняя ревность не позволяла выбрать делегатов самостоятельно от каждого из палаток и сделать самим совет Майдана. Для этого должен был прийти кто-то сверху и сказать кого туда включать.

«Если люди не способны самостоятельно организоваться, то всегда будет кто-то сильнее и это может быть как внешнее управление, так и олигархическое. Потому что, если не способны самоорганизоваться, то будут организовывать системы другие и они часто могут быть преступными», - резюмировал политик.

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