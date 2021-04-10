На Киевщине в с. Бузова сегодня утром началась открытая военная выучка, в котором принимают участие ветераны, представители патриотических объединений, владельцы оружия и неравнодушные к судьбе собственного государства украинцы, желающие получить базовые знания по военному делу, сообщает пресс-служба "Национального корпуса".

Участники мероприятия, инициатором которого является лидер Национального Корпуса и первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий, сегодня проходят занятия по тактике, огневой подготовке и тактической медицине. Большинство инструкторов, проводящих обучение, - ветераны полка "Азов".

«Первый раз с 2015 года, со времен Дебальцевского операции мы видим такое напряжение на украинских границах, такие силы России, со стороны Донецка, со стороны границы Сумской, Харьковской областей. Сейчас вопрос территориальной обороны чрезвычайно актуален. Плохо, что оно решается добровольцами, а не на государственном уровне»,- сказал лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

По его словам, сейчас чрезвычайно важно принять закон О территориальной обороне и то, что за 7 лет в стране, ведущей войну, власть до сих пор этого не сделала, «вызывает исключительно сожаление».

«Если завтра враг двинется в наступление, лично я и многие из вас уйдет служить в регулярную армию. Но забывать или не понимать эффективность малой войны – опасно для любой страны. Поэтому давайте сегодня активно поработаем, и если враг активизируется, то начнем, не дожидаясь приказов очередных президентов, создавать ту же территориальную оборону, о которой так много говорили»,- отметил он.

Генерал ВСУ и бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос во время мероприятия высказал мнение о том, что поможет остановить наступление врага на Украине, и отметил важность создания тероборони.

«Только, если на каждом перекрестке, в каждой школе, в каждом населенном пункте и около него, будут находиться местные люди, которые прекрасно знают свою территорию, друг друга, они обучены, мотивированы, проверенные и вооружены и они не допустят того беспредела, который будут пытаться совершить группы спецпризаченців Российской Федерации. Вот для чего нужна территориальная оборона»,- пояснил он.

Напомним, что открытая военная выучка проходит в с. Бузова и Капитановка Киевской области. Принять участие в мероприятии выразили желание несколько сотен желающих.