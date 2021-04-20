Госэкоинспекция совместно с экоактивистами наработает решения для усиления защиты животных: приглашаются СМИ

21 апреля в 12: 00 состоится круглый стол «Как защитить животный мир Украины» с участием специалистов Госэкоинспекции и активистов украинских природоохранных организаций, сообщает «Знай».

Во время мероприятия будут обсуждаться основные проблемы в сфере защиты животных-жестокое обращение с ними, браконьерство, незаконный сбыт краснокнижных видов и тому подобное.

Специалисты Госэкоинспекции обозначат свои полномочия в сфере защиты животных, а активисты экологических организаций расскажут о проблемах, с которыми сталкиваются в своей природоохранной деятельности. В результате участники наработают решения, которые позволят противодействовать нарушениям против диких животных эффективнее.

Мероприятие будет проводиться онлайн в Zoom.