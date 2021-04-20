Госэкоинспекция совместно с экоактивистами наработает решения для усиления защиты животных: приглашаются СМИ

21 апреля в 12: 00 состоится круглый стол «Как защитить животный мир Украины» с участием специалистов Госэкоинспекции и активистов украинских природоохранных организаций, сообщает «Знай».

Во время мероприятия будут обсуждаться основные проблемы в сфере защиты животных-жестокое обращение с ними, браконьерство, незаконный сбыт краснокнижных видов и тому подобное.

Специалисты Госэкоинспекции обозначат свои полномочия в сфере защиты животных, а активисты экологических организаций расскажут о проблемах, с которыми сталкиваются в своей природоохранной деятельности. В результате участники наработают решения, которые позволят противодействовать нарушениям против диких животных эффективнее.

Мероприятие будет проводиться онлайн в Zoom.

Популярные статьи сейчас

Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."

Дан Балан рядом появился с красоткой-блондинкой, в Сети раскрыли детали: "Все, Тинка в отставке?"

"Холостячка" Мишина после отъезда от Эллерта оказалась в хоромах другого мужчины: "Если Бог даст..."

Украинцы получат выплаты до 4500 гривен: кому стоит поторопиться до 5 мая

Нашли грязным и обессиленным: мама потерявшегося под Киевом Богдана решилась на признание, "я не думала, что он..."
Показать еще