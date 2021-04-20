Владельцы квартир могут создавать ОСМД и сами о себе позаботиться, поскольку также являются и совладельцами домов.

Как создать ОСМД даже в старом доме - рассказал активист “Автомайдана” Алексей Гриценко в эфире программы “Ход Королевы" с Мирославой Бобровской.

“В старых домах тоже можно думать о том, как строить ОСМД. Может в итоге это оказаться выгоднее и интереснее. Или ассоциацию из нескольких домов создавать. Чтобы вместе работать. Потому что действительно, если небольшой дом, и со старым фондом, лифт слабенький, крыша еле живет - конечно, в этом случае сложно. Тогда надо обращаться в районные администрации, работать, добиваться, чтобы выделили средства, привели дом в порядок и потом в нем уже создавать ОСМД”, - сказал Алексей Гриценко.

Он отметил, что дома могут повесить на фасад рекламу и с нее получать деньги, или разместить рекламу в лифте.

“С этих денег потом можно купить мусорники или еще что-то улучшить… Человек - собственник квартиры, он сособственник этого дома. И никто не должен, уже нет советской системы, когда обо всем заботилось государство. Государство оставляет за собой регуляторную функцию. Формирование правил, но не заниматься конкретно”, - добавил Гриценко.

По его словам, здоровая часть общества должна сама думать о себе.

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