Международное кредитное агентство Standard & Poors снизило кредитный рейтинг акционерной компании "Укрзализныця" (УЗ) с уровня "B-" до уровня "CCC". Об этом сообщила пресс-служба УЗ. По оценке УЗ, единственным фактором для снижения рейтинга стало приближение в коронавирусных условиях срока погашения части кредита в пользу АО "Сбербанк" - 30 мая текущего года.



"Как известно финансовому рынку и агентству, "Укрзализныця" работает над несколькими вариантами рефинансирования указанного долга и, несомненно, не допустит возникновения ситуации невыполнения обязательств по заимствованиям", - сказано в сообщении.



Согласно официальным отчетам, чистый убыток «Укрзализныци» по итогам 2020 года составил почти 11,9 млрд грн. При этом финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.



Как известно, сделку по реструктуризации долга на сумму около $200 млн, подлежащего погашению, УЗ завершила в конце июля 2020 года. Занимался этим Иван Юрик, который сейчас снова занимает кресло главы правления компании. Тогда было реструктуризировано тело кредита, но не процентная ставка: она осталась на уровне 12% годовых, что в 2 раза выше средней по рынку на тот период времени (6%). Из-за этого УЗ ежегодно переплачивает российскому банку около 360 млн грн.