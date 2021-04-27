Academy DTEK, которая в этом году отмечает свое 10-летие, поддерживает инициативы, направленные на формирование образовательной экосистемы в Украине, а также личностного и профессионального развития украинского общества.

Academy DTEK в партнерстве с Благотворительным фондом «Библиотечная страна» и книжной премией KBU AWARDS совместно реализуют акцию «Самые лучшие украинские книги в лучшие украинские библиотеки».

Акция начата с целью пополнения библиотечного фонда качественными книгами от украинских авторов. 100 экземпляров книги Евгения Бондаренко «Успешный руководитель. 50 проверенных инструментов на каждый день» будут подарены Академией библиотекам Украины.

«Academy DTEK продвигает концепцию lifelong learning и стремится быть образовательным партнером в течение жизни для каждого. Саморазвитие – обязательная составляющая обучения и что, как полезная книга, научит критически и системно мыслить, анализировать информацию и выделять главное. А книги от практиков – эффективный источник систематизированных знаний, компетенций и развития познавательной функции. Поэтому Academy DTEK рада поддержать региональные библиотеки и предоставить всем желающим доступ к качественному и актуальному контенту. Надеемся, что этот наш вклад поможет формированию образовательной экосистемы в Украине и даст возможность каждому чувствовать себя уверенно и быть востребованным на рынке труда», – прокомментировала ректор Academy DTEK Валерия Заболотная.

«Библиотеки имеют неоценимый потенциал влияния на развитие общин, особенно в условиях децентрализации, когда многие вопросы должны решаться на местном уровне. Запрос на обновление книжных фондов увеличивается, особенно запрос на книги, описывающие наш национальный контекст, его вызовы и истории, как герои справились с ними», – объясняет Тамара Сухенко, соучредитель Благотворительного фонда «Библиотечная страна» и член жюри премии KBU AWARDS.

«Мы очень хотим, чтобы к акции присоединились и другие компании, которые уже поняли, как важно поддерживать, направлять и развивать в своих сотрудниках жажду обучения в течение жизни. Мы считаем, что пополнение библиотечных фондов в регионах качественной, современной украинской бизнес литературой является важной составляющей самообучения. Мы все понимаем: человек, стремящийся развиваться – это потенциальный компетентный сотрудник. И мы должны поддерживать их в стремлении к развитию задолго до того, как они найдут «свою» корпорацию. Предоставляя доступ к качественной бизнес литературе и литературе для саморазвития, корпорации помогают себе находить «своих» сотрудников», – убежден основатель премии KBU AWARDS Дмитрий Лаппо.

Корпоративный университет Academy DTEK был создан 10 лет назад компанией ДТЭК. За это время Академия трансформировалась, изменила подходы к обучению и наполнение образовательных программ.

Сегодня Academy DTEK – это открытая образовательная бизнес-платформа, которая делится опытом компании ДТЭК и предоставляет качественные, инновационные знания не только сотрудникам компании, но и бизнес-партнерам, обществу и государству. Academy DTEK способствует достижению цели ООН об обеспечении справедливой качественного образования для каждого в течение жизни.