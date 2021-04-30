Компания «ДТЭК Сети» приобрела миноритарный пакет акций ЧАО «Кировоградоблэнерго» в размере 24,5% и рассматривает возможность покупки контрольного пакета по согласованию соответствующей сделки Антимонопольным комитетом Украины.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Основная цель компании – повышение надежности электроснабжения, снижение уровня потерь и повышение качества обслуживания клиентов г. Кропивницкого и Кировоградской области. Мы планируем реализовывать комплексную программу модернизации существующих активов, а также проводить системную автоматизацию и цифровизацию управления электросетями в ЧАО «Кировоградоблэнерго», – прокомментировал сделку генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.
Покупка акций компании обусловлена решением развивать бизнес по распределению электроэнергии, который оценивает как перспективный и важный для трансформации энергетического рынка Украины.
В компании подчеркнули, что операторы систем распределения «ДТЭК Сети», в частности «ДТЭК Киевские электросети» и «ДТЭК Днепропетровские электросети», являются одними из самых эффективных в стране.
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«По итогам 2020, в Днепропетровской области показатель SAIDI (время отключений электроэнергии у потребителей в год) составляет 441 мин, что 46% меньше, чем средний показатель по Украине – 816 мин/год или на 39% меньше, чем в ЧАО «Кировоградоблэнерго» - 730 мин / год», - сообщили в компании.
Отметим, что работа каждого облэнерго – естественной монополии на конкретной территории — регулируется со стороны НКРЭКУ. Комиссия полностью контролирует работу каждого отдельного облэнерго, накладывая на него обязательство о безусловном предоставлении доступа к сетевой инфраструктуре любому поставщику электроэнергии.
В компании подчеркнули, что концентрация новых активов ДТЭК соответствует законодательству и праву клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию.