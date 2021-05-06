После первого арбитражного иска компании Modus Energy против Кабинета министров Украины за осуществление шантажа по сокращению зеленых тарифов могут подать аналогичные иски еще к 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев, отметив, что Modus Energy имеет хорошие шансы выиграть дело.
"Шансы выиграть есть. Но все зависит от того, какая аргументация будет с обеих сторон предоставлена и доказательства тех или иных аспектов. Конечно, нет еще решений по Украине, то есть, это первый такой иск против государства Украина об уменьшении зеленых тарифов. Поэтому трудно сказать, что именно в случае Украины, какое решение будет. Но есть опыт решений, например, по Испании, когда в похожей ситуации арбитраж удовлетворял иск, и государство Испания должно оплатить убытки, которые были нанесены", - сказал Сысоев.
По его словам, как только Modus Energy выиграет иск, многие другие инвесторы могут подать аналогичные иски.
Юрист сообщил, что подаче иска в арбитраж предшествует уведомление о намерениях подать иски относительно того, что есть определенный спор между сторонами и он должен быть решен. В соответствии с конвенциями о защите инвестиций или Энергетической хартии на мирное разрешение спора дается определенный срок.
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"В случае компании Modus, они, насколько мне известно, обращались (с таким письмом, - ред.). Мирно, как мы поняли, спор не решили, и поэтому они возжелали обратиться в арбитраж. А такие письма направлял не только Modus. Насколько мне известно, до 10 инвесторов подали эти письма. Посмотрим, пойдут ли они дальше", - отметил Сысоев.
При этом он подчеркнул, что государство уже находится в проигрышном положении и как минимум будет обязано возмещать расходы компаниям на юридическое сопровождение в вопросах подачи арбитражных исков.
"Когда арбитраж уже начался, понимаете, что начинаются определенные расходы инвесторов. И если даже государство навстречу идет, то кто-то должен покрыть соответствующие расходы. Можно до вынесения решения еще пойти на мировое урегулирование. Но опять-таки дополнительные расходы увеличиваются у государства из-за этого", - сообщил Сысоев.
Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.
В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.
Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, которая нарушила требования статей договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все понесенные расходы на арбитражное производство.
По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.
По состоянию на начало мая уровень расчетов перед инвесторами составляет 20%. С 22,4 млрд гривен долга в 2020 году государство заплатило только 4,5 млрд грн.