После первого арбитражного иска компании Modus Energy против Кабинета министров Украины за осуществление шантажа по сокращению зеленых тарифов могут подать аналогичные иски еще к 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев, отметив, что Modus Energy имеет хорошие шансы выиграть дело.

"Шансы выиграть есть. Но все зависит от того, какая аргументация будет с обеих сторон предоставлена и доказательства тех или иных аспектов. Конечно, нет еще решений по Украине, то есть, это первый такой иск против государства Украина об уменьшении зеленых тарифов. Поэтому трудно сказать, что именно в случае Украины, какое решение будет. Но есть опыт решений, например, по Испании, когда в похожей ситуации арбитраж удовлетворял иск, и государство Испания должно оплатить убытки, которые были нанесены", - сказал Сысоев.