В программе «Суть событий» журналистка Любовь Завальнюк назвала новый годовой тариф на газ, на который все украинцы автоматически переходят с мая, настоящим ярмом.

По словам журналистки, нынешняя цена по газовым контрактам больше тарифа 6,99 гривен вдвое, а то и еще выше. «Как было заявлено, это для стабилизации цен на газ и поиска решений по годовой формуле», - объясняет она.

Попутно Завальнюк приводит пример: если раньше владелец дома на 120 м2 при условии потребления 400-500 м3 газа ежемесячно отдавал 2,8-3,5 тысяч гривен, то новые тарифы заставят его платить уже 5-8 тысяч. «Цены на газовом рынке станут ярмом для украинцев», - констатирует журналистка.

В то же время эта участь не минет и жителей многоэтажных домов, поскольку спецобязательства на газ, которые Теплокоммунэнерго имел ранее, больше не действуют. «Нужен либо новый специальный тариф для коммунальщиков, против чего выступит МВФ, либо им придется покупать газ на общих основаниях», - отмечает ведущая. Итак, как только придет 1 мая, бытовые потребители перейдут на годовые контракты автоматически.

Она также добавляет, что потребители могут сменить поставщика, если его ценовая политика им не подходит. Но для пенсионеров или жителей сельской местности, по ее словам, без интернета это практически невозможно.

Напоминаем, Завальнюк рассказала о ценовой политике Нафтогаза.

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