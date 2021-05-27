Психика человека формируется еще в глубоком детстве, в частности в микросоциуме его семьи. Эту тему подняла психотерапевт и специалист по развитию коллективной психологической безопасности Ольга Алехина в программе Алексея Толкачева «БДСМ»

Гостья программы рассказывает о различных моделях семьи и как они с детства формируют личность.

Сначала она приводит в пример семью, где мать - холодная, а отец - фантомный. В таком случае, объясняет Алехина, этот ребенок сначала занимается фантазиями и идеализацией сильной мужской фигуры, а потом вырастает в избирателя, который голосует за политиков с нереалистичными речами. «Потому что, когда любая фигура идеализирована, она может все», - отмечает она.

Психотерапевт объясняет, что политик - это не отдельная личность, это вертикаль, в которой каждый занимает свое место - от родителей, учителя в школе к президенту страны и папе Римскому. Она добавляет, что в этой вертикали низший подчиняется высшему.

Другой пример модели семьи, что приводит Алехина, касается отсутствия папы вообще и постоянно занятой работой матерью. В таком случае, отмечает она, соответственно, бабушка занимается детьми. «Психика ребенка не идентифицирует мужчина или женщина, она воспринимает только то, кто выполняет функцию матери и отца», - подчеркивает эксперт. Она объясняет, что в таком случае любой может выполнять роль мамы - пусть это будет даже брат или дедушка.

Далее, отмечает она, ребенок начинает обвинять мать, которая свое отсутствие в жизни ребенка пытается перекрыть материальными вещами. «Нет ничего хуже виноватого родителя. Такая модель потом переходит и в социум, что объясняет ношение «масок» многими нашими политиками», - заключает Алехина.

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