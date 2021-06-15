Я всю жизнь хотел одного: быть нормальным биологом в нормальной стране. Но при этом очень не хотел эмигрировать. Но со страной немного не сложилось. Так заявил ветеран АТО, ученый, публицист, руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий – гость программы Геннадия Друзенко «Конституционная кухня». Тема разговора – дилемма идентичности и этичности: где баланс?

«Принципиальная задача, которую мы должны решить, а мы – сообщество, которое хочет видеть Украину в будущем нормальной, успешной, современной в глобальном мире, - то нам надо выйти за пределы этой дилеммы. Мы должны выйти на уровень, когда наоборот, наша идентичность является тем, что вообще не обсуждается, на чем базируется все. А дальше в пределах этой идентичности каждую конкретную персоналию мы уже должны оценивать по ее этичности», - говорит Дикий.

Нас загнали, или мы сами себя загнали в дилемму – в этом вина каждого из нас тоже есть, продолжает он.

«Но вина владельцев крупных медиа ровно настолько больше, насколько больше у них аудитория, чем сейчас у нас с тобой. Вопрос был в том, какие месседжи у людей транслируются, а какие обрезаются и остаются в пределах тусовки, загнанной в фейсбук. Так или иначе мы зашли в такую ​​кривую, совершенно неправильную дилемму, где, если ты понимаешь ценность идентичности, если ты понимаешь, что без нашей украинской идентичности все остальное не имеет смысла (потому что здесь будет «русский мир») - то в таком случае ты обязан терпеть все то, что делается под брендом украинской идентичности. В том числе, нашу родную украинскую коррупцию и так далее», - говорит Дикий.

Напомним, Возникает вопрос, а не были ли наши поражения, как минимум частично, искусственными, - Друзенко.

Также Politeka сообщала, что Друзенко объяснил, чем отличается украинский мир от "русского мира".