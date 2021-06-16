Доцент Киево-Могилянской академии и Львовской бизнес-школы УКУ, доктор философии Кембриджского университета, руководитель секретариата Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Михаил Винницкий в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» заявил, что Украина это страна возможностей. По его словам, в Украине, по сравнению с Западом, безграничные возможности для самореализации.

«Давайте избавимся от этого комплекса неполноценности, что мы там недотягиваем. Возможно мы экономически отсталые пока, но во всех аспектах нашего цивилизационного развития мы далеко впереди Европы и Северной Америки. Люди уезжают из Украины в поиске стабильности и предсказуемости. Мы должны понимать, что стабильность и предсказуемость имеют свою цену. Эта цена – ты становишься винтиком в большой общественной машине», - отметил Винницкий.

По словам эксперта, на Западе возможностей для самовыражения значительно меньше, потому что там все социальные роли заняты, поэтому человек, который приезжает в другую страну, он не получит там возможностей для самовыражения, а получит материальный комфорт.

«Что мы имеем в Украине? Мы имеем безграничные возможности для самореализации. Я приехал сразу после защиты диссертации, мне было 32 года и меня взяли консультантом для крупнейшего банка в Украине. Я имел доступ к председателю правления. Чтобы я в 32 года имел доступ к председателю правления в Канаде? (Нереально, - ред.)», - отметил эксперт.

По истории Винницкого, он в 2002 году переехал в Украину из Канады, потому сравнивает жизнь там и здесь. По его словам, сейчас он достаточно успешный человек.

«Я за эти 18 лет прожил 4 канадские жизни. Вместе с тем, я не знаю, за что я буду кормить свою семью через 3 месяца, потому что мои доходы очень непредсказуемы. Украина – это страна возможностей для самореализации. Плата за самореализацию – риск и нестабильность», - подчеркнул гость программы.

Напомним, для Politeka Глузман прокомментировал массовую подготовку правоведов в Украине.

Ранее Politeka публиковала слова Биркадзе, что если человек готов платить за должность – она ​​либо дурак, либо идет туда воровать.



