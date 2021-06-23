Каков герой романа «Большой человек»? Об этом Руслан Бизяев, автор программы «Культ личности», беседует с начинающей писательницей из Днепра Анастасией Марсиз. Презентация ее книги прошла в столичном музее истории Киева.

«У него большое доброе сердце. Он каким-то удивительным образом оказывается в ситуациях, когда людям нужна помощь. И он ее оказывает, не задумываясь, не ради славы или чтобы кто-то сказал: «Вот, посмотрите, это же Эрнесто! Это он совершил подвиг!». Он – герой внутри, и он об этом не думает. Он делает то, что подсказывает его сердце, его чистая душа. Он способен любить и сопереживать. И эта его любовь, его духовные качества притягивают людей, которые начинают участвовать в его жизни и начинают помогать ему», - говорит Марсиз.

Ее герой, Эрнесто Бруно, идет по своему пути. При этом он проявляет трудолюбие, упорство, и силен физически. Писательница не раскрывает, чем заканчивается ее роман, но намекает: это не классический хеппи энд.

«Хотя кому-то может показаться, что это несчастный парень, сирота, встречал хороших людей, и у него все хорошо. Не все так просто! В романе есть убийство, напрямую связанное с близким человеком героя. Эрнесто, как физически сильный человек, стоит перед выбором: то ли отомстить, и у него будет такая возможность, то ли пойти христианским путем, доверив месть Господу. Этот внутренний конфликт и есть то, с чем он будет бороться. Он будет бороться с собой. Это внутренний конфликт Эрнесто Бруно», - отмечает автор.

Какой выбор он сделал – об этом читатели романа узнают сами.

Напомним, Украинцы - литературоцентричная нация, - Клименко.

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