В программе «А как на самом деле?» футуролог Алексей Толкачев рассказал, как происходит обесценивание человеческого труда и как инновации и искусственный интеллект вытесняют людей из трудовой деятельности.

«Мы движемся к четвертой индустриальной революции, которая будет охарактеризована массовой заменой человеческого труда искусственным интеллектом», - заявил Толкачев.

Он напомнил, что первая существенная потеря по рабочим местам была тогда, когда появилась автоматизация, конвееры, новые технологии. Именно тогда большое количество людей оказались не нужными.

Толкачев также отметил, что не стоит плакаться, например, что село умирает, как это делают многие, так как людям село уже не нужно. Футуролог рассказал, что если посмотреть на фотографии начала 20 века, мы увидим, что люди выходили в поле целыми семьями, колхозами пололи и копали. Сейчас, по его словам, комбайн уже может управляться дистанционно через GPS, то есть не нужен уже даже комбайнер.

«И возникает вопрос: действительно ли мы движемся в будущее, в котором наш человеческий труд будет уже не нужен. Повторять одинаковые действия вместо нас может значительно лучше искусственный интеллект, нейросеть, огромнейшее количество инноваций, которые нас вытесняют», - заявил Толкачев.

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