Синоптики прогнозируют 17 августа в Украине грозы и сильный ветер

Во вторник, 17 августа, в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение и первый уровень опасности (желтый).

В украинском гидрометцентре предупредили о грозах и осадках в некоторых регионах Украины.

Днем на западе страны ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый. 17 августа ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

По данным синоптиков, завтра, 17 августа, в западных, Житомирской и Винницкой областях, 18-19 августа с постепенным распространением на всю территорию Украины пройдут умеренные, местами значительные грозовые дожди, в отдельных районах град.

По данным Укргидрометцентра, эта неделя будет и с жаркими днями, и с грозовыми дождями и понижением температуры.

Начиная со вторника через территорию Украины с запада на восток будет проходить холодный атмосферный фронт, именно из-за него и будет происходить затекание прохладного воздуха с северо-запада, что повлечет прекращение жары в большинстве регионов.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.