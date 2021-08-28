У МОЗ забили на сполох через щеплення вчителям
В Україні навчальним закладам, де більшість вчителів не пройшли вакцинацію проти коронавірусу, не дозволять працювати. Регіони з такими школами можуть віднести до жовтої та Помаранчевої карантинних зон.
Про це йдеться в заяві МОЗ на сторінці в Facebook.
Також у МОЗ вказали на недостатню кількість педагогів, які працюють у школах, які вакцинувалися від коронавірусу. Медики закликали вчителів більш активно щепитися, а також зазначили, що всі працівники освіти є пріоритетною групою вакцинації від COVID-19 в Україні та світі.
У МОЗ навели приклади інших країн, де педагоги масово щеплюються перед 1 вересня: в Італії та США близько 90% працівників сфери освіти отримали щеплення від COVID-19, у Польщі та Франції таких педагогів понад 80%, а в Греції - майже 75%.
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Не всі школи можна відкрити. Будуть відкриті для відвідування тільки ті навчальні заклади, в яких не менше 80% персоналу будуть повністю вакциновані. Зараз щеплених педагогів мало, щоб провести навчальний рік у звичайних і безпечних умовах при новому спалаху коронавірусної хвороби.
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