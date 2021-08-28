В Україні ввели нові електронні свідоцтва, цього разу - про початкову освіту.

Про це повідомили у прес-службі МОН.

Відповідний наказ має набути чинності вже 1 вересня. Для свідоцтв про здобуття початкової освіти передбачили нову процедуру їх отримання, виготовлення та замовлення.

Процес замовлення, обліку та виготовлення свідоцтв планують зробити електронним. До переваг нових документів у Міністерстві віднесли зменшення витрат на виробництво, цифровізацію сфери освіти, швидке виправлення помилок. У МОН підкреслили, що свідчення створені з урахуванням потреб учнів з порушенням зору, а також повідомили, що новий підхід зменшує бюрократизацію системи.

Оригінал електронного свідоцтва буде створюватися за зразком, який затверджує МОН. Його зберігатимуть у спеціальній базі ЄДЕБО. За бажанням батьків у школі їм можуть видати паперову копію свідоцтва. Її завірять печаткою та підписом директора. Документ зобов'язані надати на аркуші формату А4 за п'ять днів з моменту звернення.

Якщо батьки втратять копію свідоцтва, у них є право повторно отримати документ. Якщо учень страждає від порушень зору, він може отримати паперову копію із застосуванням шрифту Брайля.

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