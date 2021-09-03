Несколько десятков школ остановили образовательный процесс

Страйк вспыхнул в Долинской ОТГ Ивано-Франковской области. Изначально в бессрочной акции протеста из 26 школ громады участовавали 20. Позднее стало известно, что к ним присоединились педагоги еще двух учреждений.

По предварительным подсчетам, в забастовке участвуют около 900 учителей. Об этом рассказала заместитель Долинского городского головы Алла Шевченко, пишет "Радіо Свобода".

По словам чиновницы, учителя пришли в школы, но уроки проводить отказались. Сеть заполнили фото, как они сидят за ученическими партами или стоят на ступеньках парадного входа с плакатами в руках: "Требуем своевременной оплаты труда" и "Не уничтожайте учительство!".

Таким образом, причиной забастовки стала задолженность по зарплате. По словам Шевченко, долги начали накапливаться с июня. В целом сумма достигла колоссальных размеров - около 20 млн гривен. Отмечается, что после 1 сентября деньги уже начали поступать и сейчас долг сократился до 17 миллионов.

Задержка зарплаты, говорит заммэра Долины, произошла из-за несовершенства формульного расчета начисления образовательной субвенции и админреформы.

Чиновница объяснила, что к городу присоеднили 21 село (плюс 18 школ), а также включили посреди прошлого учебного года две трети сельских населенных пунктов.

"При такой нагрузке - никакой помощи", - пожаловалась она.

В мэрии провели встречу с представителями профсоюза и бастующими учителями, в результате которой был предложен компромисс. Учителя начнут работу, а у властей есть срок до 20 сентября, чтобы разработать план выхода из ситуации (возможно обращение в Кабмин о перераспределении образовательной субвенции).





Пока еще неизвестно, согласились ли педагоги на это предложение. Однако, в мэрии отмечают, то им самим "не на руку" сидеть без работы, ведь эти дни не будут учтены в зарплату.

Напомним, что расчет средней зарплаты изменили, что теперь будет с премиями: в Кабмине рассказали детали

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