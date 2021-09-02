Прежний порядак расчета средней зарплаты лишили упростить

Так, Кабмин изменил механизм расчета средней заработной платы, сократив период учета премий и других дополнительных выплат. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 1 сентября.

Отныне в Украине при расчете средней зарплаты будут учитываться премии и стимулирующие выплаты за один месяц и более. Ранее таковые учитывались за два месяца и более.

К такому решению Кабмин подтолкнули многочисленные жалобы ослишком сложнгом механизме, поступавшие в Минэкономики от среднего и крупного бизнеса (количество сотрудников которых, порой, исчисляется десятками тысяч).

В пояснительной записке говорится, что "улучшенный" порядок должен урегулировать ситуацию с премиями и другими поощрительными выплатами работникам.

Согласно документу, премии по итогам работы за определенный период теперь учитываются в заработке периода, который соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца, в котором они начислены.