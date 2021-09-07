Минсоцполитики заявили, что в Украине существует пять уровней поддержки пожилых людей, и состоят они не только из пенсии.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.
Перечень действующих в Украине уровней поддержки пожилых людей выглядит так: пенсионные гарантии, страховые пенсии, обязательные накопления, добровольные накопления, субсидии.
Отметим, что на 1 января 2022 года запланирован пересчет пенсионных выплат для ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, которые имеют инвалидность. Десять миллионов пенсионеров должны получить индексированную пенсию с начала марта. В том же месяце обещают повысить и для жителей нашей страны, возраст которых превысил 75-летнюю отметку.
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Прожиточный минимум в Украине должен измениться 1 июля. Это должно привести к повышению, как минимальной, так и максимальной пенсии, а также пересмотру надбавок за стаж. На начало октября запланировано повышение минимальной пенсии для людей с необходимым трудовым стажем, возраст которых достиг 65 лет.
Еще одно повышение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря. Оно также должно привести к пересмотру надбавок, а также минимальной и максимальной пенсии. В Минсоцполитики также рассматривают вариант расширения программы ежемесячных доплат благодаря включению в нее людей в возрасте 70 – 75 лет.
Напомним, что пенсии в Украине будут назначать по-новому
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, кто рискует остаться без выплат
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