В Минсоцполитики отметили, что Украина имеет несколько уровней поддержки людей пожилого возраста.

Минсоцполитики заявили, что в Украине существует пять уровней поддержки пожилых людей, и состоят они не только из пенсии.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

Перечень действующих в Украине уровней поддержки пожилых людей выглядит так: пенсионные гарантии, страховые пенсии, обязательные накопления, добровольные накопления, субсидии.

Отметим, что на 1 января 2022 года запланирован пересчет пенсионных выплат для ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, которые имеют инвалидность. Десять миллионов пенсионеров должны получить индексированную пенсию с начала марта. В том же месяце обещают повысить и для жителей нашей страны, возраст которых превысил 75-летнюю отметку.

Прожиточный минимум в Украине должен измениться 1 июля. Это должно привести к повышению, как минимальной, так и максимальной пенсии, а также пересмотру надбавок за стаж. На начало октября запланировано повышение минимальной пенсии для людей с необходимым трудовым стажем, возраст которых достиг 65 лет.

Еще одно повышение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря. Оно также должно привести к пересмотру надбавок, а также минимальной и максимальной пенсии. В Минсоцполитики также рассматривают вариант расширения программы ежемесячных доплат благодаря включению в нее людей в возрасте 70 – 75 лет.

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