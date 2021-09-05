В Украине решили изменить порядок начисления пенсий
Соответствующий проект постановления уже опубликован на сайте Кабмина, пишут «Факты».
Согласно документу пенсии инвалидов-«чернобыльцев «отвязали» от прожиточного минимума.
В результате суммы выплат заметно выросли.
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Теперь минимальные пенсии инвалидам-«чернобыльцам», получившим увечье или заболевание из-за аварии на ЧАЭС, согласно этому постановлению, не могут быть ниже:
- для 1 группы инвалидности — 6 000 гривен;
- для 2 группы инвалидности — 4 800 гривен;
- для 3 группы инвалидности — 3 700 гривен;
- для детей, получивших инвалидность из-за аварии на ЧАЭС — 3 700 гривен.
Отметим, согласно данным Минсоцполитики, пенсии в Украине за полтора года выросли на четверть. Начиная с 2020 года, величина средней пенсии выросла на 25%.
В начале августа нынешнего года размер средней пенсии в Украине составил 3 886 гривен, что на 784 гривны выше, чем было в начале 2020 года.
Добавим, что инфляция в Украине в июле пробила трехлетний максимум и достигла 10,2%.
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