В Украине решили изменить порядок начисления пенсий

Соответствующий проект постановления уже опубликован на сайте Кабмина, пишут «Факты».

Согласно документу пенсии инвалидов-«чернобыльцев «отвязали» от прожиточного минимума.

В результате суммы выплат заметно выросли.

Теперь минимальные пенсии инвалидам-«чернобыльцам», получившим увечье или заболевание из-за аварии на ЧАЭС, согласно этому постановлению, не могут быть ниже:

для 1 группы инвалидности — 6 000 гривен;

для 2 группы инвалидности — 4 800 гривен;

для 3 группы инвалидности — 3 700 гривен;

для детей, получивших инвалидность из-за аварии на ЧАЭС — 3 700 гривен.

Отметим, согласно данным Минсоцполитики, пенсии в Украине за полтора года выросли на четверть. Начиная с 2020 года, величина средней пенсии выросла на 25%.

В начале августа нынешнего года размер средней пенсии в Украине составил 3 886 гривен, что на 784 гривны выше, чем было в начале 2020 года.

Добавим, что инфляция в Украине в июле пробила трехлетний максимум и достигла 10,2%.

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