Двое туристов погибли на привали в Закарпатской области из-за взрыва снаряда, который хранился там с Первой мировой войны.

Такую предварительную версию озвучили в пресс-службе полиции.

На место происшествия прибыли следователи и спасатели. Правоохранители предварительно установили, что на место трагедии приехали туристы из Ивано-Франковской области. В общей сложности их было двенадцать. Среди туристов также присутствовали два маленьких ребенка двух и пяти лет, соответственно.

В месте отдыха группа людей установила палатки и приступила к разведению костра. Практически сразу, как костер разгорелся, в месте его расположения произошел взрыв. В полиции сообщили, что пятерых туристов забрали в больницу с различными травмами, а также контузией.

При этом, малыши от взрыва не пострадали. Правоохранители рассказали, что на месте гибели туристов проходила Линия Арпада. На месте трагедии следователи нашли выбоину, которую оставил взрыв. Также там нашли остатки ржавого снаряда.

По данным правоохранителей, он похож на те, которым пользовались в Первую мировую войну. Правоохранители открыли уголовное производство.

Расследование ведется в соответствии со статьей «умышленное убийство». Сейчас полицейские назначили экспертизы, которые позволят выяснить, каким образом произошла трагедия.

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