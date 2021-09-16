Лифт одной из столичных многоэтажек вместо обещанной модернизации средств связи, решили завесить крестами, иконами, а также подписями «Спаси и Сохрани».

Фотографии обновленного лифта опубликовали в Telegram-канале "Говорят на Бесарабке".

Необычный случай в жилмассиве Березняки, в доме 9А на Днепровской набережной. На опубликованных снимках можно заметить, что лифтовая кабина и средства связи крайне изношены. Именно на необходимость их замены и попытались намекнуть авторы необычной инсталляции.

Мы не знаем есть ли все же связь с оператором, но точно знаем, что за лифтом наблюдает Божье око», - отметили авторы публикации.

Они отметили, что представители ОСМД решили обеспечить связь между диспетчером и лифтовой кабиной, однако подрядчику удалось наладить контакт с божьими силами. Подписчиками канала, на котором появились скандальные фотографии выразили мнение, что в ближайшее время лифтовые камеры «с божьим промыслом» возникнут в других многоэтажках, расположенных в Днепровском районе, при условии, что их обслуживанием занимается аналогичная компания.

Ранее мы сообщали, что в одесской многоэтажке оборвался лифт. Ехавшая в нем женщина рассказала о том, что ей пришлось пережить. Происшествие случилось в поселке Котовского.

Напомним, что ЧП произошло в харьковской многоэтажке

Как сообщала Politeka, в харьковской высотке сорвался лифт с шестого этажа

Также Politeka писала, что лифт с людьми обрушился с пятого этажа