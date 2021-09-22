Министерство энергетики сообщило, что запасов угля на Калушской ТЭЦ, работающей в Бурштынском энергоострове, осталось менее чем на 1 день.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ведомства.

По данным Минэнерго, станция работает «с колес». За прошедшие сутки, ТЭЦ получила 1,2 тыс. т угля, использовав 0,9 тыс. т.

Остаток угля на станции составил всего 0,3 тыс. т, что чего хватит для работы станции менее чем полдня.

Напомним, критическая ситуация с углем на Калушской ТЭЦ возникла в конце августа. Станция несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива.

Руководство ТЭЦ сообщило, что искусственные ограничения в Бурштынском энергоострове не покрывают себестоимость производства электроэнергии, что не позволяет ТЭЦ покупать уголь.

Калушская ТЭЦ официально обратилась к правительству и НКРЭКУ с просьбой исправить ситуацию с заниженными ценовыми ограничениями (price-cap).