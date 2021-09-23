В Киеве в одном из мясных магазинов туши животных транспортировали для будущей продажи в антисанитарных условиях.
Информацию об этом разместил Telegram-канал «Черный список».
«Ничего необычного. Мясо от крестьян на улице Преображенской, привезли товар. Весь товар аккуратно разложен и упакован», - отметили в сообществе.
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Авторы комментариев к этому сообщению оказались поражены антисанитарии, продемонстрированной на фото. Люди признаются, что после увиденного задумались на тем, чтобы стать вегетарианцами. Кто-то иронично назвал происходящее соблюдением европейских стандартов. Также нашлись те, кто с насмешкой заметил, что люди стерпят и такое и в происходящем нет ничего страшного. Мясные туши напомнили кому-то из пользователей социальных сетей съемки фильма ужасов «Поворот не туда». Комментаторы отметили, что увиденное можно считать хорошим поводом для того, чтобы питаться воздухом.
«Люди не свиньи, все сожрут» - сказано в одном из комментариев.
В комментариях также можно встретить сообщение о том, что в этих мясных тушах собрано все, что необходимо растущему организму, все микроэлементы и таблица Менделеева. Успели пользователи даже похвалить водителя, который перевозил мясные туши за наличие защитной маски на лице.
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