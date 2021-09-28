Боксер из России Артур Бетербиев, заявил, что Александру Усику повезло в бое с Энтони Джошуа, но везение заканчивается.

Об этом сообщает Eurosport.

«Я вам скажу, что мы с ним три раза встречались в любительской карьере. Первый раз – когда была матчевая встреча в Калининграде между Украиной, Россией и Азербайджаном. Я не умаляю его заслуг, но он фартовый. Ему повезло во многом. Везде повезло. И на Олимпиаде он на три боя попал. Фартовый, но я не могу винить его за то, что ему повезло. А Усик не боксировал в первом бою, только на три боя попал. Но фортуна – она же тоже не всегда, она когда-то заканчивается», - рассказал Бетербиев.

Бывший соперник украинского боксера добавил, что он готовился к бою с правшой, но в последний момент организаторы выпустили левшу. Бетербиев рассказал, что в то время Усик весил 81 килограмм и был более прыгучим. Их вторая встреча состоялась в Баку, а третья прошла на Олимпиаде. Российский спортсмен сказал, что он не хочет умалять заслуги украинского коллеги, но главный секрет его успеха в фарте, поскольку во многом ему повезло.

Отметим, что поединок Энтони Джошуа с Александром Усиком продлился двенадцать раундов. Он по единогласному решению судей завершился победой украинца. Александр Усик завоевал титул чемпиона мира WBA/IBF/WBO/IBO.

Напомним, что Джошуа после боя с украинцем попал в больницу: что произошло

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