На учебный процесс может серьезно повлиять рост заболеваемости коронавирусом
Тем не менее пока, все идет по утвержденному ранее Минобразования графику, и в ближайшее время перемен не запланировано, пишет "РБК-Украина".
Так, в 2021-2021 учебном году первые каникулы школьников должны начаться 25 октября. Правда, школы могут корректировать эту дату по своему усмотрению.
Что непременно должно оставаться без изменений, так это количество часов в году, когда дети учатся.
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В прочем, учебные заведения в основном придерживаются предложенного МОН графика:
- осенние каникулы - с 25 по 31 октября 2021 года
- зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года
- весенние каникулы - с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года
- летние каникулы - с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года
Как уже отмечалось, школы могут изменить даты. Однако в любом случае каникулы (помимо летних) не могут продолжаться более 30 дней.
Помимо каникул школьники также отдыхают на государственные праздники:
- 14 октября - День защитника Украины
- 25 декабря - Католическое Рождество
- 8 марта - Международный Женский день
- 24 апреля - Пасха
- 1 мая - День труда
- 9 мая - День победы
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Напомним, Украина с 23 сентября перешла в желтую зону карантина. В таких условиях посещение учебных заведений разрешено только при условии наличия вакцинации не менее у 80% работников учебного заведения.
По данным МОН, по состоянию на 29 сентября в Украине на дистанционном обучении находились 2 505 школ, где не было необходимого уровня вакцинации работников.
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