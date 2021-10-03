На учебный процесс может серьезно повлиять рост заболеваемости коронавирусом

Тем не менее пока, все идет по утвержденному ранее Минобразования графику, и в ближайшее время перемен не запланировано, пишет "РБК-Украина".

Так, в 2021-2021 учебном году первые каникулы школьников должны начаться 25 октября. Правда, школы могут корректировать эту дату по своему усмотрению.

Что непременно должно оставаться без изменений, так это количество часов в году, когда дети учатся.

В прочем, учебные заведения в основном придерживаются предложенного МОН графика:

осенние каникулы - с 25 по 31 октября 2021 года

зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года

весенние каникулы - с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года

летние каникулы - с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года

Как уже отмечалось, школы могут изменить даты. Однако в любом случае каникулы (помимо летних) не могут продолжаться более 30 дней.

Помимо каникул школьники также отдыхают на государственные праздники:

14 октября - День защитника Украины

25 декабря - Католическое Рождество

8 марта - Международный Женский день

24 апреля - Пасха

1 мая - День труда

9 мая - День победы



Напомним, Украина с 23 сентября перешла в желтую зону карантина. В таких условиях посещение учебных заведений разрешено только при условии наличия вакцинации не менее у 80% работников учебного заведения.

По данным МОН, по состоянию на 29 сентября в Украине на дистанционном обучении находились 2 505 школ, где не было необходимого уровня вакцинации работников.

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