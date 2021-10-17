В Украине в воскресенье снова будет дождить, а туманы в отдельных регионах сильно ухудшат видимость, о чем украинцев предупредили синоптики.
О том, какой будет погода в стране 17 октября, рассказали синоптики Укргидрометцентра.
Так, украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях. Как сообщают синоптики, утром и вечером в большинстве западных, а также в Черниговской и Сумской областях будет стоять туман, из-за которого видимость снизится до 200-500 метров. Из-за этого в соответствующих регионах объявлен «желтый» уровень опасности.
На юго-востоке страны местами пройдет небольшой дождь. Осадки затронут Запорожскую, Николаевскую, Одесскую и Херсонскую область, а также оккупированный Крым.
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Температура в целом по стране особо не изменится.
Так, на севере ночью столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов, а днем – от +10 до +12.
В западных областях ночью температура опустится до +1…+4 градусов, а днем воздух прогреется до +8…+13.
В центральных областях ночью ожидается от +3 до +7 градусов, а днем – от +10 до +13.
На востоке ночные температуры будут колебаться от +3 до +10 градусов, а дневные – от +11 до +15.
На юге ночью ожидается от +7 до +10 градусов, а днем – от +12 до +15.
Напомним, погода в Украине резко изменится на выходных, появились подробности.
Как сообщала Politeka, тепло вернется в Украину, но повезет не всем.
Также Politeka писала, что заморозки и потепление разделят Украину, озвучен прогноз.