Укрзализныцю срочно необходимо реформировать, чтобы решить массу хронических проблем и улучшить качество предоставляемых компанией услуг.

Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

«В этом году мы планируем экспортировать около 70 миллионов тонн зерновых и масличных, из которых 60% - 65% должна перевезти железная дорога. По нашему мнению, железная дорога не справится с таким объемом из-за дефицита локомотивов в первую очередь», - рассказал Горбачев.

По его мнению, решить проблему нехватки локомотивов может только появление частных компаний на железной дороге и модернизация перевозок путем государственно-частного партнерства.

«4 года назад, когда возникла проблема дефицита, частники купили вагоны. А теперь нас не пускают на пути, для того чтобы мы использовали свои локомотивы. Я считаю единственным выходом государственно-частное партнерство. Оно позволит бизнесу войти на железную дорогу со своими локомотивами, и мы будем перевозить все, что нам необходимо», - объяснил Горбачев.

По его словам, нынешний менеджмент УЗ неэффективен, и систему управления УЗ необходимо кардинально менять, разделив компанию на отдельные виды бизнеса.

«Сколько мы увидели за последние 5 лет руководителей в Укрзализныце? А как поменялся весь штат? Это одно из самых, наверное, больших предприятий в Украине, где 250 тысяч человек работает, а управление неэффективное вообще. Единственный нормальный способ – это пригласить туда в долю частников, продать часть Укрзализныци, корпоратизировать ее, и в этом случае пригласить действительно профессиональных менеджеров, а не людей, которые будут лишь отслеживать политические потребности», - подытожил Горбачев.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что руководству Укрзализныци следует думать о закупке локомотивов, которых катастрофически не хватает, а не о покупке новых вагонов.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в Укрзализныце» и преодолеть там коррупцию, а не в очередной раз пытаться решить проблемы компании путем повышения тарифов на грузовые перевозки.