Люди попадают в больницы в тяжелом состоянии

Столица Украины на пороге "красной" зоны карантина - об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За минувшие сутки в Киеве зафиксировано более 1 тысячи новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы, большинство из них - в тяжелом состоянии.

"Кровати в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге "красной" зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать самых строгих ограничений - массовая вакцинация", - заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины не планирует вводить полный локдаун по всей территории нашей страны.

Об том заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Премьер сделал акцент на наобходимости вакцинации украинцев.

«Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал президент - единственной альтернативой локдауну является именно массовая вакцинация», - заявил Шмыгаль.

Напомним, что в Минздраве готовятся ужесточить карантин в пяти областях: "Пиковая нагрузка".

Как сообщала Politeka, в Минздраве объяснили, как без прививки украинцам добраться в другой город: "после 21 октября...".

Также Politeka писала, что каникулы в украинских школах могут продлить на месяц: что известно.