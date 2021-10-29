Эксперт по питанию, нутрициолог Ксения Чамлай рассказала, сколько нужно пить воды в день и действительно ли сахар – зло для организма.

Об этом она рассказала в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Вода, которая попадает к нам в организм, должна поступать только в чистом виде, а все остальное – это еда. Норма чистой воды для организма – это 30 мл на 1 кг живого веса, соответственно из этой формулы вы можете определить сколько на ваш вес вам нужно воды. Не все понимают, как прислушиваться к организму, если вы думаете, что вы не голодны и можете не поесть– это не значит, что ваш организм не требует питательных свойств. Тоже самое с водой, если вам кажется, что вам не хочется пить– это совсем не значит, что организм этого не требует», - рассказала она.

Чамлай сказала, что недостаток воды или нарушение водного баланса может закончиться элементарной сонливостью, усталостью,головной болью и вы даже не поймете откуда оно у вас взялось. Если у вас из вышеперечисленных симптомов что-то проявляется, считает она, прежде чем пить таблетки, просто попейте воды. Вода – это фундамент, сообщила она, и она дает нам массу всего того, что необходимо организму.

«Сахар у нас очень дешевый, поскольку мы страна, которая производит в достаточном количестве свеклу. Помимо того, что это дешевый продукт, его используют активно как консервант, то есть он есть практически везде. Сахар есть еще в продуктах – это так называемая фруктоза, сахароза, глюкоза и та, что в продуктах, она безопасна в определенном количестве. При умеренном потреблении сахара с продуктами натурального происхождения для организма этого достаточно, чтобы удовлетворить все наши потребности в виде глюкозы для мозга, а все, что дополнительно, оно откладывается в других местах», - резюмировала она.

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