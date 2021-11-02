О последствиях халатно проведенной операции в Кременце Тернопольской области стало известно лишь через месяц, когда у пациентки возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Сообщение об его ошибке обнародовала Ольга Беридзе в Facebook. И оказалось, что претензии к медику имеет не только она, в комментариях под постом люди стали описывать свои случаи.

Хирург удалял молодой девушке аппендицит - 2 августа 2021 года в Кременецком хирургическом отделении ей сделали лапароскопическую операцию (с минимальными надрезами).

Когда через месяц у девушки начались боли в области уже несуществующего аппендицита, она снова обратилась к этому врачу. Однако он сказал, что ничего катастрофического не видит. Тогда женщина повела дочь к другим врачам, которые были шокированы проведенной операцией.

"Оказалось, что сами надрезы были сделаны слишком низко и при операции врачом был травмирован мочевой, тем самым это вызвало уже существующие последствия и проблемы. Сейчас моя дочь лечится", - добавила Ольга.

В комментариях люди начали жаловаться на этого же хирурга, его халатность и чрезмерную любовь к деньгам, здоровье многих после его операций не вернешь.

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