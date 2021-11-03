Во Львове от COVID-19 умерла учительница и художница Ольга Ган, которая боролась с онкологией - из-за химиотерапии она не смогла вакцинироваться против коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Христя Венгринюк. Ольга Ган работала учительницей в Львовском лицее №45. В 2020 году ей поставили диагноз – опухоль средостения.

"Плачу целое утро и места не найду. Ты одна из самых добрых людей, которых я знаю. Ты сплошное Сердце и Вера. Ты была такая сильная! Несмотря на все нелегкие жизненные моменты, в тебе было столько энергии и идей. Тебя любили все и я очень люблю тебя, дорогая", – говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание "Тvoemisto", Ольга Ган 18 лет проработала учительницей украинского языка и литературы во львовском лицее №45. В 2020 году у нее обнаружили онкологическое заболевание и тогда женщина начала рисовать картины и продавала их, чтобы выжить, поскольку ее лечение было дорогим.

Пользователи сети высказывают свое сочуствие в связи с кончиной украинской художницы: "Вечный покой дай ей Господи и свет вековечный пусть ей светит во веки вечные. Аминь!", "Я в шоке... Пусть с Богом почивает", "Светлая память доброму человеку".

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