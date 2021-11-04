Григол Катамадзе, грузинский дипломат и общественный деятель, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине рассказал, на что следует обращать внимание при проведении реформ в Украине.

Об этом стало известно из программы «Диалоги с Макаренко».

«Реформы – это когда люди чувствуют. Последствия реформ ощущаются. Некоторые реформы сработают через год, три года, а некоторые результаты получают уже когда нет у власти тех, кто их начинал. Новая власть уже получала результаты и последствия этих реформ, которые делали. Поэтому на самом деле я думаю, что много времени потеряно в Украине под лозунгами реформ. На самом деле много реформ – это была имитация», - заявил Катамадзе.

Он напомнил, что около 5 лет назад было много разговоров о том, что в Украине нужен условный «план Маршала», согласно которому Запад помог бы Украине – такой же план, как был для Германии много лет назад. Однако, по мнению дипломата, некорректно так говорить, потому что положение дел в Германии после Второй мировой войны и положение дел в Украине даже сегодня – совершенно разное.

«Некорректно говорить о плане Маршала для Украины, потому что план Маршала лежит в Украине. Я думаю, что то, над чем сейчас работает Институт будущего – практически лежит в Украине. Мы в 2016 году представили наши первые исследования и первый вариант либерального налогового кодекса. То, о чем сейчас много говорят – объединение нескольких налогов в один: ЕСВ, НДФЛ, военный сбор. Опустить его до уровня 20% за три года мы предлагали. И введение налога на выведенный капитал», – рассказал Катамадзе.

В этом контексте он упомянул руководителя программы в Институте будущего «Триллион долларов для Украины» Андрея Илларионова, ранее комментировавшего колоссальную нагрузку на украинскую экономику. Катамадзе отметил также исследования Всемирного банка, свидетельствующие о том, что с 2009 по 2019 год Украина потеряла – 45% от ВВП, и этот показатель один из самых высоких в мире.

«Самый оптимальный вариант для Украины – это нагрузка ВВП 35%. Всемирный банк оценил Украину, что 45% ВВП используются на расходы, они слишком завышены. Из-за чего Украина недополучает 2,7% роста экономики. А не получая дополнительных 2,7% роста означает, что мы будем долго догонять и Польшу, и даже Словакию», - заявил Катамадзе.

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