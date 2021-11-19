Первый снег выпал сразу в трех областях Украины - синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.
Так, в отдельных районах Сумской, Черниговской и Львовской областей выпал первый снег - украинцы делятся фотографиями в соцсетях.
Известно, что на дорогах коллапс - из-за непогоды на Сумской трассе стоят фуры. За сегодняшний день уже случилось несколько аварий.
К слову, сегодня, 19 ноября, мокрый снег также ожидается в Киеве, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах.
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Ранее сообщалось, что из-за гололеда в Киевской области утром 19 ноября произошло ДТП с участием аж четырех автомобилей.
По информации правоохранителей, около 8 часов утра на автодороге Киев-Ржищев водитель Mitsubishi не справился с управлением и вылетел в кювет.
Вслед за этим авто ехала Lada Priora. Водитель которой также через скользкую дорогу въехал в дерево. 34-летний мужчина получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в областную больницу.
Напомним,
Как сообщала Politeka, авто на ходу превратилось в факел, в сети поражены: "хоть бы кто остановился"
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