Некоторым нынешним 30-летним украинцам нечего и надеяться на государственную пенсию через 30-35 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Недели.

Тем же, кто будет получать государственную пенсионную помощь, придется жить на 2 доллара в день. Однако для того, чтобы их получить нужно официально работать по крайней мере 35 лет и ежемесячно платить взносы в Пенсионный фонд. К тому же получать хорошую зарплату. В противном случае можно лишь будет рассчитывать на социальную помощь. На сегодня она составляет 1854 гривны.

Как узнать размер собственной пенсии?

Каждый украинец имеет личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Там собраны все сведения о трудовой деятельности, стаже и заработной плате. Войти в кабинет можно с помощью ID-банкинга. Рассчитать будущую пенсию поможет "Пенсионный калькулятор".

Однако следует помнить, что независимо суммы нынешней заработной платы, будущая пенсия будет нижней. Дело в том, что работает так называемый коэффициент замещения. Если в странах Европы он достигает 95%, то есть европеец получу пенсию практически такую как была заработная плата. То в Украине он сейчас составляет лишь 29%. По прогнозам, в 2050 году украинские пенсионеры будут получать пятую часть от зарплаты.

Тем не менее, у современной молодежи еще есть шанс "заработать" достойную пенсию. И почитать действовать нужно уже сегодня. Среди наиболее действенных инструментов накопления средств на "достойную старость", финансисты называют различные депозитные и накопительные программы, вклады в недвижимость, бизнес-проекты и тому подобное.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, сейчас решается вопрос об открытии персонального пенсионного счета для каждого украинца. Так, сейчас рассматривают модель, где 1% обязательно платит работодатель, еще 1% вносит сам работник. В том случае на персональный пенсионный счет еще 1% будет начислять государство.

Как обещает чиновник такая система должна заработать уже в ближайшие годы. А пока украинцам финансисты советуют обращаться в частные пенсионные фонды.

Напомним, украинцев могут оставить без пенсий, раскрыты детали закона: как ужесточатся требования в 2022 году

Как сообщала Politeka, пенсии и другие соцвыплаты планируют сократить, - журналистка Екатерина Котенкова.

Также Politeka писала, что две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года.