Некоторым нынешним 30-летним украинцам нечего и надеяться на государственную пенсию через 30-35 лет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Недели.
Тем же, кто будет получать государственную пенсионную помощь, придется жить на 2 доллара в день. Однако для того, чтобы их получить нужно официально работать по крайней мере 35 лет и ежемесячно платить взносы в Пенсионный фонд. К тому же получать хорошую зарплату. В противном случае можно лишь будет рассчитывать на социальную помощь. На сегодня она составляет 1854 гривны.
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Как узнать размер собственной пенсии?
Каждый украинец имеет личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Там собраны все сведения о трудовой деятельности, стаже и заработной плате. Войти в кабинет можно с помощью ID-банкинга. Рассчитать будущую пенсию поможет "Пенсионный калькулятор".
Однако следует помнить, что независимо суммы нынешней заработной платы, будущая пенсия будет нижней. Дело в том, что работает так называемый коэффициент замещения. Если в странах Европы он достигает 95%, то есть европеец получу пенсию практически такую как была заработная плата. То в Украине он сейчас составляет лишь 29%. По прогнозам, в 2050 году украинские пенсионеры будут получать пятую часть от зарплаты.
Тем не менее, у современной молодежи еще есть шанс "заработать" достойную пенсию. И почитать действовать нужно уже сегодня. Среди наиболее действенных инструментов накопления средств на "достойную старость", финансисты называют различные депозитные и накопительные программы, вклады в недвижимость, бизнес-проекты и тому подобное.
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, сейчас решается вопрос об открытии персонального пенсионного счета для каждого украинца. Так, сейчас рассматривают модель, где 1% обязательно платит работодатель, еще 1% вносит сам работник. В том случае на персональный пенсионный счет еще 1% будет начислять государство.
Как обещает чиновник такая система должна заработать уже в ближайшие годы. А пока украинцам финансисты советуют обращаться в частные пенсионные фонды.
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Как сообщала Politeka, пенсии и другие соцвыплаты планируют сократить, - журналистка Екатерина Котенкова.
Также Politeka писала, что две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года.