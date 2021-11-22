Астролог Альбина Пономаренко рассказала, для каких знаков зодиака декабрь станет удачным, что станет девизом заключительного месяца 2021 года.

Об этом она рассказала в программе Любови Завальнюк «Прогнозы».

«Я не думаю, что следует расслабляться. Потому что Юпитер – это планета большого счастья, больших социальных успехов, звезда королей. Он дает энергию этим людям, чтобы воплощать в жизнь планы. И пока до периода ретроградной Венеры все это можно успеть сделать с 7 по 17 декабря», - говорит она.

Астролог также рассказала, каким знакам зодиака повезет в декабре. В первую очередь это будут Близнецы, рожденные с 15 по 23 июня, Весы, рожденные с 17 по 25 октября, Овны, рожденные с 14 по 22 апреля, Стрельцы, рожденные с 16 по 23 декабря, Рыбы, рожденные с 14 по 22 марта, и Козероги, рожденные с 14 по 22 января.

Она обращается к тем людям, которые знают свою натальную карту и изучает астрологию – сейчас таких очень много: «Если у вас планеты с 26 Водолея по первый градус Рыб, особенно если там Марс, Юпитер, Плутон, то декабрь – это месяц, когда нужно действовать. И тогда можно легко прикоснуться к звездам».

Пономаренко назвала людей, которых ждут счастливые перемены в декабре.

«Это Козероги, рожденные с 31 декабря по 2 января, Девы, рожденные с 1 по 4 сентября, Овны, рожденные с 30 марта по 2 апреля, Близнецы, рожденные с 31 мая по 3 июня, Раки, рожденные с 1 по 4 июля, и Рыбы, рожденные с 28 февраля по 3 марта. В декабре у них могут быть счастливые перемены. Идеи, которые будут приходить к ним в голову, очень перспективны, и я рекомендую этим людям обязательно в декабре начать воплощать их в жизнь», - обещает она.

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