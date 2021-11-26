В Киеве предлагают изменить облик знаменитого памятника "Родина-мать".

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

Автор петиции, Александр Артемов, отмечает, что данный памятник является одним из самых известных туристических объектов в Киеве. Однако современные политические и идеологические требования таковы, что памятник им сегодня не соответствует.

Но в то же время просто демонтировать "Родину-мать" совершенно нецелесообразно. Во-первых, Киев, лишится настоящей туристической "изюминки", а во-вторых, это достаточно финансово затратное мероприятие. По мнению автора петиции, проще всего этот памятник переделать. "Родина-мать" выглядит достаточно мужеподобной. Поэтому ее легко будет изменить на архистратига Михаила, который является покровителем Киева.

"Следует убрать грудь, сменить советский герб на герб столицы и домонтировать крылья", — отметил Александр Артемов. При чем, если найдутся дополнительные средства, то последние следует сделать подвижными, чтобы они колебались от ветра.

Памятник "Родина-мать" является самым высоким монументальным сооружением в Европе. Ежегодно к нему наведываются миллионы туристов. Памятник, расположенный на холмах правого берега Днепра, был открыт в 1981 году.

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