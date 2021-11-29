Украинская власть не расследует уголовные дела против Игоря Коломойского, поскольку олигарх был главным спонсором президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет шведский экономист и дипломат, эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд в предисловии к книге американского журналиста Кейсе Мишеля о связях Коломойского с Зеленским, сообщает сайт Цензор.

"Олигарх Игорь Коломойский был главным спонсором нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, что может быть причиной того, что до сих пор украинское правительство не возбудил уголовного дела против Коломойского", - говорится в предисловии к книге. Напомним, 23 октября в США поступила в продажу книга "Американская клептократия", посвященная схемам отмывания средств Игорем Коломойским и его связям с президентом Владимиром Зеленским.