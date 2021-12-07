Таксист высадил пассажиров из-за их отношения к украинскому языку - инцидент произошел в Киеве по дороге из аэропорта "Борисполь".
Об этом сообщил Telegram-канал "Реальный Киев".
Конфликт между водителем и пассажирами начался с речи женщины и ее рассказа о возвращении из России.
Таксист, услышав это, начал разговаривать с клиентами на украинском. Они от этого просто взбесились. Женщина сказала ему, что ненавидит украинский язык. После ее слов об украинском языке, таксист остановил машину и вежливо попросил пассажиров покинуть салон.
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Они начали сильно возмущаться. Женщина оскорбляла водителя, а ее муж – вообще угрожал физической расправой.
На откровенно хамское поведение таксист реагировал очень вежливо. Он пояснил, что не хочет дальше везти таких пассажиров, а также готов вернуть остаток средств, которые программа списала у них.
В конце мужчина назвал таксиста националистом и тварью. Стоит отметить, что женщина, судя по ее поведению, находилась в сильном алкогольном опьянении.
"Водитель такси молодец! Смотря видео честно говоря переживала за него, ведь муж что был сбоку видно что не адекватен! Я считаю что человек который живет в Украине должен говорить и уважать язык!", "Тут же речь не о том на каком языке говорить,а о плохом выражении в отношении к украинскому языку,нельзя обижать украинский язык в Украине.. это элементарное хамство", - пишут украинцы в сети.
Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.
Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.
Также Politeka писала, что блогер м жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.