Таксист высадил пассажиров из-за их отношения к украинскому языку - инцидент произошел в Киеве по дороге из аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщил Telegram-канал "Реальный Киев".

Конфликт между водителем и пассажирами начался с речи женщины и ее рассказа о возвращении из России.

Таксист, услышав это, начал разговаривать с клиентами на украинском. Они от этого просто взбесились. Женщина сказала ему, что ненавидит украинский язык. После ее слов об украинском языке, таксист остановил машину и вежливо попросил пассажиров покинуть салон.

Они начали сильно возмущаться. Женщина оскорбляла водителя, а ее муж – вообще угрожал физической расправой.

На откровенно хамское поведение таксист реагировал очень вежливо. Он пояснил, что не хочет дальше везти таких пассажиров, а также готов вернуть остаток средств, которые программа списала у них.

В конце мужчина назвал таксиста националистом и тварью. Стоит отметить, что женщина, судя по ее поведению, находилась в сильном алкогольном опьянении.

"Водитель такси молодец! Смотря видео честно говоря переживала за него, ведь муж что был сбоку видно что не адекватен! Я считаю что человек который живет в Украине должен говорить и уважать язык!", "Тут же речь не о том на каком языке говорить,а о плохом выражении в отношении к украинскому языку,нельзя обижать украинский язык в Украине.. это элементарное хамство", - пишут украинцы в сети.

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