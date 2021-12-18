Минимальная пенсия в Украине выросла, а вместе с ней и средний размер выплат - подробнее об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления.

В декабре выросла минимальная пенсия, а вместе с ней изменился и средний размер. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на выступление главы Кабмина во время Часа вопросов.

По словам Дениса Шмыгаля, в сфере соцполитики вопрос повышения пенсий остается важным. В этом году правительство повышало пенсионные выплаты 10 разным категориям.

По состоянию на декабрь, минимальная пенсия, у кого полный стаж стала 2600 грн, а средняя пенсия увеличилась почти до 4000 грн.

Отметим, с 1 декабря увеличился прожиточный минимум, из-за чего повысился и размер индивидуальных доплат за сверхнормативный стаж.

А из-за того, что минимальная зарплата теперь составляет от 6 до 6,5 тыс. грн, минимальная пенсия для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет стала больше на 200 грн - с 2400 до 2600 грн.

В 2022 году "минималку" планируют повышать еще два раза: в июле она будет составлять 2027 грн, а в декабре - 2093 грн.

Примечательно, что размер пенсии рассчитывается по формуле: средняя зарплата по Украине за 3 года умноженная на соотношение средней зарплаты к собственной, на стаж в годах и на 1%.

Напомним, пенсии украинцев поднимут с 1 января, кто будет получать 6000 гривен

Как сообщала Politeka, введение накопительной пенсии, для кого будут действовать новые правила

Также Politeka писала, что пенсии в Украине пересчитают, кто получит больше уже в декабре