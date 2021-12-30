Так, пользовательница Фейбсук с ником Карина Эмма описала неприятный инцидент, произошедший 28 декабря на маршрутной остановке по ул. 8 Марта, передает Politeka.net.

По словам очевидицы, подъехал автобус №7, из которого мужчина вытащил женщину без сознания и оставил лежать под открытым небом на обочине. На вид женщине было около 60 лет. После этого мужчина вошел обратно в транспорт, двери закрылись и автобус уехал.

Очевидица с товарищем подошли к потерпевшей - та была опрятно одета и ничего не указывало на алкогольное опьянение.

"Женщина была одета в красную куртку, алкоголем от нее не пахло и видно было, что возвращалась с покупок. Подойдя с товарищем к женщине, мы подняли ее и поняли, что ей стало плохо, и она теряла сознание", - сообщила пользовательница Фейсбук.

Девушка всколыхнула украинцев призывом быть добрее друг к другу: "Не могу знать, какие мотивы преследовали люди, покинувшие пожилую женщину лежать под открытым небом. Но для меня это выглядело как бессердечное отношение. Мы все люди и не знаем, что будет с нами или с близкими выйдя даже просто за хлебом.Всем добра и тепла в сердце. Остаемся людьми🙏".

Украинцы бурно обсуждают инцидент:

"Просто шок!!!! Почему-то такие дегенераты на каждого второго думают, что тот алкоголик или подшофе. Но даже если бы и так, почему от этого для других человек превращается в бродягу или мусор"

"Понабирали в маршрутки шоферов, которые раньше речу с реки возили на Зилах и людей везут как мешки!!! Хочу верить, что есть среди них и человечные?"

"Еще одно доказательство того, что нам до уровня жизни, который контрастирует не одно десятилетие всего на расстоянии 3 километра в западном направлении, как раку до Китая... Хорошо, шофер тупой. А остальные пассажиры что?!.. Верно, быдло!"

"Кошмар"

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