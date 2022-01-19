Как сообщает Politeka.net, в сети опубликовали видео с камер наблюдения, на котором видно, что мужчина и женщина в полицейской форме решили уединиться в уборной и во время романтических поцелуев сломали раковину.
Как видим, правоохранители сели на сантехнику и она сломалась.
В Сети распространялась информация, что на видео якобы украинские правоохранители.
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Однако в комментариях написали, что инцидент произошел не в Украине, а, судя по форме полицейских, в Мексике. Видео опубликовали на просторах мексиканского YouTube в конце декабря.
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