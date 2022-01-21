В Украине ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем - за сутки зафиксировали больше 20 тысяч заболевших.

В Украине за 20 января зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Известно, что среди заболевших 2464 детей и 429 медработников, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Такие показатели в стране впервые за два месяца (с 19 ноября 2021 года), заболеваемость растет четвертый день подряд.

Кроме того, за сутки 86 146 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу 21 255 человек.

За 20 января было госпитализировано 2 226 человек, зафиксировано 150 смертей и поправилось – 4 486 человек.

К слову, учеников всех школ одной из областей Украины с 21 января отправляют на дистанционное обучение - такое решение приняла местная власть.

В четверг, 20 января, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области приняла решение о старте дистанционного обучения во всех школах региона с 21 января. Онлайн занятия вводят на две недели.

Отмечается, что прибегнуть к таким мерам заставил резкий скачок заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.

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