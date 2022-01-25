Подорожание продуктов неустанно продолжается во всех украинских магазинах. Уже к весне подорожает незаменимый овощ - лук. Об этом сообщает ТСН.
Сейчас в магазинах и на рынках за килограмм лука просят отдать 15 гривен. Ассоциация Украинского клуба аграрного бизнеса подсчитала, что по сравнению с ценами за аналогичный период прошлого года, цена лука выросла более чем на 70%. Главной причиной его подорожания стал низкий урожай.
Сегодняшняя цена не предел и этот незаменимый овощ еще додаст в цене. Его стоимость может повыситься на 25% и он будет стоить около 20 гривен за килограмм.
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Вслед за луком подорожает и сливочное масло. Причиной подорожания масла является активный экспорт этого продукта. Украина продала больше всего этого продукта в Казахстан, Молдову, Азербайджан, Грузию и Израиль.
Так, цены на сливочное масло будут расти, пока не станет выгодно сливочное масло завозить из-за границы.
Напомним, что цены на популярный продукт в Украине поползут вниз.
Как Politeka сообщала, цены на картофель достигают 100 гривен за кг.
Также Politeka писала, что на рынках и магазинах выросли цены на украинское сливочное масло, при этом этот продукт в ближайшее время будет только дорожать еще больше.