Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав області, у яких найбільший ризик переходу в червону зону, де за підсумком діятиме адаптивний карантин.

У "червону" зону можуть скоро потрапити шість областей. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на виступ міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Верховній Раді у п'ятницю, 28 січня.

Так, в "червону" зону можуть потрапити Вінницька, Волинська, Закарпатська, Львівська, Сумська, Чернівецька області. У зазначених регіонах найнижчий рівень вакцинації. В областях діятиме адаптивний карантин, який довів свою ефективність.

Примітно, що в рівень охоплення вакцинації в цих регіонах становить 35% і 42%. Лідерами зі щеплень стали Київ, Київська та Полтавська області - 70% осіб пройшли повний курс вакцинації. Останні регіони знаходяться в "жовтій" зоні, одні з найнижчих рівнів смертності й заповнюваності ліжок.

Зазначимо, зі старту вакцинації населення в Україні щеплено 15 мільйонів осіб. Тільки за 27 січня було щеплено 81 098 осіб, а бустерну дозу вакцини отримали 24 980 осіб.

В цілому за весь час було зроблено 30 166 832 щеплення.

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